Czytaj więcej Edukacja Pieniądze na podwyżki dla nauczycieli na kontach samorządów Ruszają wypłaty podwyżek dla nauczycieli. Pierwsze pieniądze dla nich trafiły już na konta samorządów terytorialnych. Trwają rozmowy o podwyżkach w przyszłym roku.

Ale koszty życia cały czas są wysokie i pedagodzy bardzo szybko dojdą do wniosku, że aż takiej zmiany w ich życiu one nie spowodowały. I będą oczekiwali kolejnych działań.

Ostatnie lata były dla nauczycieli trudne, zwłaszcza po stłumieniu ich strajku w 2019 r. Z badania PIRLS 2021 wynika, że zaledwie 30 proc. nauczycieli odczuwa dużą satysfakcję ze swojej pracy. A między 2016 a 2021 r. odsetek nauczycieli deklarujących, że często czują sens i cel swojej pracy, spadł z 43 proc. do 28 proc.

Barbara Nowacka podkreśla, że obecnie jedną z najważniejszych rzeczy jest to, by „nauczyciel w szkole dobrze się czuł”, a także by po prostu w niej był. Czy wystarczą do tego tylko tegoroczne podwyżki? Raczej nie.