Wtedy jedyny raz można było usłyszeć słowo „Poznań” wymawiane z czcią. Bo przecież „jak Czarniecki do Poznania do szwedzkim zaborze”.

Kiedy hymn przebrzmiał, wszystko wróciło do normy. W ramach wzajemnego szacunku kibice obydwu klubów prześcigali się w słownym opluwaniu się. Próby skierowania nienawiści na wspólnego wroga, jakim jest policja nie powiodły się. Ważniejsze były porachunki warszawsko - poznańskie. To nic nowego w meczach między Legią a Lechem, ale chociaż w te dni kibice, podkreślający często swój patriotyzm mogli by wznieść ponad waśnie, które tylko ich obchodzą.