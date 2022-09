Polska scena polityczna jest zabetonowana wyborczym systemem D’Hondta. I nie zanosi się, żeby w tej czy następnej kadencji powstała międzypartyjna grupa polityków, która przyjrzy się tej formule wyborczej pod kątem jej reprezentatywności dla poglądów jak największej liczby wyborców. Tak się nie stanie, bo partie, które już się w Sejmie znalazły, z formuły tej skorzystały. Woli politycznej brak. Ale wolę posiada PiS – do przeprowadzenia takich zmian, które zapewnią mu zwycięstwo.

Od pewnego czasu odbywa się więc wewnętrzna debata o tym, czy zmiana polegająca na rozmnożeniu liczby okręgów zagwarantuje obozowi władzy wymarzoną wygraną. Tak jak na Węgrzech, gdzie Orbán nie tylko zabetonował parlament, ale jeszcze wpuścił w beton grube pręty zbrojeniowe.

A co, jeśli się nie uda? Jak podkreślają eksperci, na wygraną w wyborach musi się złożyć bardzo wiele elementów, od frekwencji poczynając, przez koniunkturę gospodarczą i propagandę, aż po jakość kampanii wyborczej.

W systemach demokratycznych nie istnieje magiczny eliksir czy zaklęcie czarnoksiężnika, które pozwoliłoby wygrać wybory wbrew realnemu rozkładowi sympatii społecznych. Może tak się stać przez przypadek lub zbieg okoliczności, ale nie dzięki grzebaniu w regulaminie wyścigu. I właśnie dlatego to, co stało się na Węgrzech, z demokracją ma niewiele wspólnego, a zmiany granic okręgów wyborczych w USA budzą sprzeciw wszystkich „ojców i matek demokracji”.

Zgoda na zmianę liczby okręgów byłaby też przyznaniem się przez PiS do klęski. Bo skoro trzeba naciągać procedury, by wygrać, to chyba jednak nie jest się już ludowym bohaterem niosącym sprawiedliwość i prawo. A prezes Kaczyński wciąż wierzy, że wrogie siły celowo psują wizerunek najlepszej ekipy pod słońcem, która wszystko umie, buduje porty, kanały i lotniska, a do tego broni zrębów cywilizacji chrześcijańskiej. A skoro wierzy prezes – muszą też wierzyć wszyscy inni. Jeśli elektorat się na tym nie pozna w kolejnych wyborach, tym gorzej dla niego.