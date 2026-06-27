Setki lotów na dwóch największych londyńskich lotniskach – Heathrow i Gatwick – zostały opóźnione lub odwołane z powodu gwałtownych burz, które przeszły nad południowo-wschodnią Anglią. Brytyjskie służby kontroli ruchu lotniczego ostrzegają, że utrudnienia mogą utrzymywać się również w niedzielę

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Ponad 900 lotów z problemami

Według danych serwisu monitorującego ruch lotniczy ponad 900 rejsów przylatujących i odlatujących z Heathrow oraz Gatwick zostało opóźnionych, a część połączeń całkowicie odwołano. W skrajnych przypadkach opóźnienia są poważne. Na przykład lot z Santiago w Chile miał przylecieć do Londynu o godzinie 10:00, ale wylądował dopiero o 21:00.

Kontrolerzy ruchu lotniczego wyjaśniają, że samoloty muszą omijać strefy burzowe i zachowywać większe odstępy między sobą. Ogranicza to liczbę operacji lotniczych, które mogą być bezpiecznie przeprowadzone.

Porty lotnicze apelują do podróżnych, aby przed wyjazdem na lotnisko sprawdzali status swoich połączeń bezpośrednio u przewoźników.

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Burze zakłóciły ruch nad Europą

Największe utrudnienia występują w przestrzeni powietrznej nad południowo-wschodnią Anglią oraz północno-zachodnią Europą, gdzie przemieszczają się komórki burzowe. Pozostałe brytyjskie lotniska funkcjonują jednak w większości bez większych zakłóceń.

Służby ruchu lotniczego przewidują poprawę sytuacji nad Wielką Brytanią w niedzielę, choć kolejne burze nad kontynentem mogą nadal wpływać na trasy wielu połączeń.

Pasażerowie utknęli na lotniskach

Utrudnienia dotknęły tysiące podróżnych. Część pasażerów przez wiele godzin pozostawała na pokładach samolotów lub w terminalach, nie otrzymując bieżących informacji od przewoźników.

Jeden z pasażerów lecących z Wenecji do Londynu relacjonował, że jego samolot nie mógł wystartować, ponieważ maszyna mająca przylecieć z Wielkiej Brytanii wciąż pozostawała na lotnisku w Londynie. Podróżni zwracali uwagę na brak komunikacji oraz ograniczone wsparcie ze strony linii lotniczych.

Brytyjskie linie przeprosiły za utrudnienia, podkreślając, że ograniczenia wynikają z decyzji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

Rekordowe upały, potem gwałtowne burze

Załamanie pogody nastąpiło po rekordowej fali upałów. W piątek w hrabstwie Suffolk odnotowano najwyższą w historii temperaturę czerwca w Wielkiej Brytanii – 37,3 st. C. Meteorolodzy ostrzegają, że rozgrzane i niestabilne masy powietrza nadal sprzyjają powstawaniu silnych burz nad znaczną częścią Europy.