Osiem propozycji Morawieckiego dla rządu Tuska po powodzi. "Zostawiliśmy sprawdzone rozwiązania"

W ramach konsultacji prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że podczas zarządzania kryzysowego siły nie zostały wykorzystane, był chaos informacyjny i paraliż decyzyjny. Jego zdaniem „działania rządu, a przede wszystkim premiera Donalda Tuska„ doprowadziły do ”teatralizacji życia społecznego”. To z kolei – jak powiedział - spowodowało paraliż decyzyjny. - Wiemy z całą pewnością, że to, że decyzje były podejmowane zbyt późno, a w szczególności, że nie poinformowano osób zamieszkujących te tereny o niebezpieczeństwie i nie podjęto decyzji o ewakuacji – mówił. Dodał, że „doprowadziło do tego, że bardzo poważna część zniszczonego dobytku nie mogła zostać uratowana”. - Być może były też w związku z tym ofiary śmiertelne, tego nie wiemy na pewno, ale jest to prawdopodobne – powiedział prezes PiS.

Rząd zmienia budżet

W sobotę - jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2025 r. W poprawkach do projektu m. in. zwiększono rezerwę celową na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych do 3,191 mld zł. Jak napisano, poprawki mają "zapewnić finansowanie odbudowy zalanych terenów",