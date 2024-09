Urząd zaznaczał jednak, że zrzut nadal będzie na niższym poziomie niż w poprzednich dniach, gdy z Mietkowa zrzucano ponad 100 m3 wody na sekundę.



Powódź w Polsce: Przez Wrocław przechodzi fala powodziowa

Od czwartku przez Odrę we Wrocławiu przechodzi fala kulminacyjna. Fala została spłaszczona przez przyjęcie dużej ilości wody przez zbiornik w Raciborzu Dolnym, ale działania te sprawiły jednocześnie, że doszło do jej „wydłużenia”, co oznacza, że przez Wrocław przechodzić będzie ona przez kilka dni, co z kolei oznacza, że wały będą dłużej wystawione na podwyższony poziom wody w rzekach.