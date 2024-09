Prezydent Andrzej Duda odwiedzi powodzian. „Nie chce zaburzać działań ratowniczych”

Proszę, żebyśmy się teraz zmobilizowali także do tego, żeby pomóc naszym rodakom na południowym zachodzie Polski Prezydent RP Andrzej Duda

– Apeluję do wszystkich rodaków o pomoc, solidarność i wsparcie – powiedział. – Apeluję do wszystkich w całej Polsce, zwłaszcza tam, gdzie nie było wielkich opadów, gdzie są takie możliwości. Do przedsiębiorców, do wszystkich ludzi dobrej woli, do ludzi, których stać na to, by w różnej formule tej pomocy udzielić, aby w miarę swoich możliwości tę pomoc rodakom przekazali. Pięknie pokazaliśmy, że potrafimy pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy, kiedy to było potrzebne. Proszę, żebyśmy się teraz zmobilizowali także do tego, żeby pomóc naszym rodakom na południowym zachodzie Polski – dodał.