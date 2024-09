- Do zbiornika Racibórz dopływa już mniejsza woda niż ta, którą mieliśmy, czyli mamy tam spadki - poinformował. Dodał, że uwzględniona jest także sytuacja na Nysie Kłodzkiej.

- Stan wody we Wrocławiu – poinformował hydrolog – wynosi 650 cm, co w tym kontekście wydaje się dość bezpiecznym wariantem. Oczywiście istnieje duże ryzyko, że infrastruktura będzie się w miarę upływu czasu męczyła. My przedstawiamy ten wariant najbardziej prawdopodobny – dodał.

Jak dodał Przygrodzki, fala powodziowa w kolejnych dniach będzie kulminować na odcinku Odry poniżej Zbiornika Racibórz. Wyjaśnił, że na Odrze i Olzie na wodowskazie Łaziska notowane są spadki, a to główne źródła zasilania zbiornika Racibórz Dolny. Poinformował też, że według stanu na godzinę 6.00 stan alarmowy przekroczony był na 74 stacjach, a ostrzegawczy na 40. Największe przekroczenia stanu alarmowego notowane jest na wodowskazie Krzyżanowice na Odrze - 453 cm i w Kopicach na Nysie Kłodzkiej - 399 cm.

Przygrodzki poinformował, że w Krakowie na Wiśle notowane są stany poniżej ostrzegawczego.

Rozszerzony obszar obowiązywania rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej

Szef MSWiA poinformował, że premier podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu terytorialnego rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej o powiaty w woj. dolnośląskim: lubański, dzierżoniowski i świdnicki; oraz powiaty: opolski, krapkowicki, brzeski i kędzierzyńsko-kozielski w woj. opolskim. - W ciągu najbliższych godzin w sposób formalny to rozporządzenie będzie znowelizowane - dodał Siemoniak

Materiał jest aktualizowany