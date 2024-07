Wokół katedry utworzono kordon bezpieczeństwa. Na miejscu znalazły się 33 wozy strażackie i 63 strażaków, a pojazdy transportu publicznego w Rouen musiały zmienić swoje trasy.

Według informacji, które dotarły do francuskiego Ministerstwa Kultury, przyczyną pożaru było „niewłaściwe zachowanie robotników” podczas renowacji iglicy katedry, która jest wykonana z metalu. Zaczęły się palić plandeki na rusztowaniu. O godz. 13.30 pożar miał zostać opanowany.

Dla tej budowli średniowiecze trwało do końca XIX w., jedną z wież skończono bowiem w drugiej połowie tego stulecia. Do 1880 r. był to najwyższy budynek na świecie z wyższą wieżą o 151 metrów wysokości.

Cykl 31 obrazów katedry w Rouen

Bryła zafascynowała Claude’a Moneta, który stworzył cykl złożony z 31 impresjonistycznych obrazów. Wiele z nich jest pokazywanych w Musée d’Orsay w Paryżu.

Malarz nie zadbał o architektoniczne szczegóły świątyni tylko o światło i kolor – inne w zależności od miesiąca, dnia czy godziny operowania słońca, gdy rozstawiał sztalugi i malował.