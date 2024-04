Trzęsienie ziemi w Nowym Jorku. Nie ma informacji o zniszczeniach

Trzęsienia ziemi w Nowym Jorku. Najsilniejszego jeszcze nie było

Poprzednie odczuwalne trzęsienie ziemi w Nowy Jorku miało miejsce 2 stycznia tego roku. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) podawała wówczas, że trzęsienie ziemi o sile 1,7 miało miejsce w Astorii w stanie Queens około godziny 5:45 czasu wschodniego.

Centrum prognoz FOX twierdziło wtedy, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie miało miejsce w granicach Nowego Jorku od wstrząsów o sile 2,4, które wystąpiły 27 października 2001 roku. Było to także ósme trzęsienie ziemi w granicach Nowego Jorku od 1970 roku.

Ostatni raz stosunkowo duże trzęsienie ziemi wstrząsnęło wschodnim wybrzeżem w 2011 roku w Wirginii. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło stolicę kraju i było jednym z najsilniejszych, jakie nawiedziło ten region we współczesnej historii. Było odczuwalne od Karoliny Północnej po Maine.

"Bulletin of the Seismological Society of America" ocenia, że ze względu na położenie Nowy Jork może dotknąć trzęsienie ziemi o sile nawet ponad 7 stopni. Obszar, na którym leży miasto, jest nawiedzany wstrząsami o sile 6 stopni mniej więcej co 670 lat, o sile 7 stopni — co 3400 lat.