Usuwanie kamieni nerkowych to często bolesny zabieg. Jednak gdy są one mniejsze niż 2,0 cm można się ich pozbyć mniej bolesną metodą ureteroskopową, jaką jest zabieg RIRS. To małoinwazyjna procedura, w której rozbija się kamienie na mniejsze fragmenty przy użyciu lasera, wprowadzonego do moczowodu przy pomocy giętkiego endoskopu. Skruszone złogi są wydalane z organizmu wraz z moczem.

Jednak u ok. 25-30 proc. pacjentów, ze względu na małą średnicę moczowodu, niezbędne jest założenie cewnika przed zabiegiem, celem jego poszerzenia. Około 80 proc. pacjentów wymaga zaś cewnikowania po zabiegu, w trakcie usuwania złogów. Zarówno przed i po zabiegu pacjent musi być zaopatrzony w cewnik na okres ok. 2-3 tyg., co wiąże się jednak ze znacznym dyskomfortem – bólem, krwiomoczem, częstomoczem czy parciem.

Eliminację tych problemów zapewnia najnowocześniejsza obecnie w urologii kamiczej procedura mini-RIRS. Wykorzystuje ona endoskop znacznie cieńszy, niż wykorzystywany w klasycznej metodzie RIRS. Ma on zaledwie 2 mm średnicy , co umożliwia jego użycie u pacjentów z małą średnicą moczowodu, bez konieczności zakładania cewnika przed i po zabiegu. Dzięki temu, poza uniknięciem koniczności cewnikowania, pacjent jest krócej hospitalizowany i szybciej wraca do zdrowia.

Pierwszym Europejczykiem, który zastosował mini-RIRS w praktyce, był dr Marek Zawadzki, ordynator oddziału urologii ze Szpitala św. Anny w Piasecznie, współzałożyciel Polskiego Centrum Urologii Zaawansowanej URO.pl. Okazją był tegoroczny Kongres Chińskiego Towarzystwa Urologicznego w Tianjin. Dzięki temu, metoda jest już dziś stosowana w piaseczyńskim Szpitalu św. Anny. Jego pacjenci są zaś pierwszymi, i jak na razie jedynymi osobami w Polsce, które mogą poddać się leczeniu kamicy nerkowej przy użyciu ultra-cienkiego ureteroskopu. – Mini-RIRS otwiera zupełnie nowe możliwości w leczeniu kamicy nerkowej. Ultra-cienki endoskop to narzędzie, które pozwala na jeszcze większą precyzję i bezpieczeństwo, co przekłada się bezpośrednio na komfort pacjenta – mówi dr Marek Zawadzki. To kolejny krok w kierunku urologii przyszłości – podkreśla

dr Marek Zawadzki na sali zabiegowej Foto: Mat. Partnera

Kamica nerkowa: Przyczyny, objawy i stadia

Kamica nerkowa to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób układu moczowego. Szacuje się, że dotyka około 10 proc. populacji. Co roku kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce wymaga interwencji medycznej z powodu zaawansowanej formy tej choroby.

Polega ona na tworzeniu się złogów (tzw. kamieni) w drogach moczowych, głównie w nerkach. Kamienie te powstają w wyniku nadmiaru składników mineralnych w moczu, które krystalizują się i tworzą twarde osady. Przyczyny to dieta bogata w sód, szczawiany lub białko, niedostateczna ilość wypijanej wody. Do powstawania złogów w nerkach przyczyniają się też genetyczne predyspozycje, a także choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca, dna moczanowa czy nadczynność przytarczyc.

Kamica nerkowa występuje u osób w każdym wieku, ale najczęściej dotyka osób między 30. a 50. rokiem życia. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety.

Stadia choroby:

1. Bezobjawowe złogi – małe kamienie, które nie powodują dolegliwości.

2. Atak kolki nerkowej – silny ból spowodowany przemieszczaniem się kamienia w drogach moczowych.

3. Zablokowanie moczowodu – prowadzi do wodonercza lub infekcji dróg moczowych.

4. Uszkodzenie nerki – przewlekłe blokowanie odpływu moczu może prowadzić do niewydolności nerek.

Nieleczona kamica nerkowa może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak:

• Wodonercze – powiększenie nerki spowodowane zablokowaniem odpływu moczu.

• Przewlekła niewydolność nerek – trwałe uszkodzenie nerek prowadzące do konieczności dializ.

• Infekcje – mogą rozwijać się w zablokowanych drogach moczowych, prowadząc do sepsy.

URO.pl w Piasecznie Foto: Mat. Partnera

Metoda leczenia zależy od wielkości złogów

Tradycyjnie kamicę nerkową – w przypadku małych kamieni – leczy się, stosując farmakoterapię, dzięki której złogi są rozpuszczane. Skuteczne przy niewielkich złogach jest też rozbijanie ich za pomocą fal dźwiękowych lub lasera (RIRS). Natomiast przy dużych kamieniach wykorzystuje się dziś takie metody, takie jak PCNL (nefrolitotrypsja przezskórna, która wymaga nacięcia tkanek) lub mini-PCNL (nacięcie jest mniejsze, a rozbite złogi usuwane są na zewnątrz endoskopem przez moczowód). W szczególnie trudnych przypadkach do usuwania złogów wykorzystuje się zaawansowane technologie operacyjne z zastosowaniem technik kombinowanych jak ECIRS ( połączenie mini PCNL i RIRS) a sporadycznie robota Da Vinci. Ostatnią innowacją jest natomiast mini-RIRS: minimalnie inwazyjna metoda wykorzystująca ultra-cienkie narzędzia endoskopowe.

Urządzenie Mini-RIRS Foto: Mat. Partnera

Nowa jakość w usuwania kamieni nerkowych

Endoskopowy, minimalnie inwazyjny zabieg Mini-RIRS pozwala na usuwanie kamieni nerkowych przez drogi moczowe. Dzięki zastosowaniu endoskopu o średnicy zaledwie 2 mm możliwe jest precyzyjne usuwanie złogów nawet z trudno dostępnych miejsc w nerce. Odbywa się to bez konieczności nacinania skóry, co znacząco skraca czas hospitalizacji i rekonwalescencji pacjenta.

Mini-RIRS to metoda, którą charakteryzuje:

• Minimalna inwazyjność. Brak nacięć skóry zmniejsza ryzyko infekcji i bólu pooperacyjnego.

• Szybka rekonwalescencja. Pacjenci mogą wracać do codziennych aktywności już kilka dni po zabiegu.

• Precyzja. Ultra-cienki endoskop zapewnia doskonałą widoczność i umożliwia usuwanie kamieni z trudno dostępnych miejsc w nerce.

• Zastosowanie w szerokim spektrum schorzeń. Mini-RIRS stosuje się nie tylko w leczeniu kamicy nerkowej, ale także w diagnostyce i leczeniu innych patologii układu moczowego.

Metoda jest szczególnie polecana pacjentom z:

• kamieniami nerkowymi, które nie mogą być usunięte tradycyjnymi metodami.

• powikłaniami związanymi z kamicą nerkową, takimi jak wodonercze.

• chorobami, które wymagają precyzyjnej diagnostyki i leczenia w obrębie układu moczowego.

Mini-RIRS to nowy standard w leczeniu chorób układu moczowego. Oprócz tej metody, pacjenci URO.pl w Piasecznie poddawani są m.in. laserowym zabiegom leczenia prostaty (HoLEP / ThufLEP/ ThuLEP ) oraz urologicznym operacjom robotycznym z użyciem robota Da Vinci IV generacji.

Materiał Promocyjny