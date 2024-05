Materiał powstał we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie

Wystarczy wspomnieć, że jej najbardziej udany projekt – położona pod Bydgoszczą Cukrownia Żnin – została oddana do użytkowania w samym oku pandemicznego kryzysu w branży hotelarskiej, a mimo to do dziś generuje wysoki zwrot osobom, które w ten obiekt zainwestowały.

Jak Arche się to udaje? Czy działalność charytatywna dewelopera potrafi przyciągnąć inwestorów? Dlaczego warto inwestować w rewitalizację budynków? Jakie są perspektywy dla branży hotelarskiej i gdzie najlepiej opłaca się inwestować? Czy wejście w życie przepisów o spółkach typu REIT odciągnie inwestorów indywidualnych od finansowania pojedynczych projektów? A co dalej z budową mieszkań – czy warto rozpoczynać nowe projekty? A jeśli tak, to gdzie?