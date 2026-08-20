Podczas konferencji poświęconej systemowi kaucyjnemu Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, mówiła o gwałtownym wzroście liczby zbieranych opakowań po napojach w czasie wakacji.

Reklama Reklama

– W samym lipcu zebrano 900 mln opakowań, co jest kolejnym rekordem. Do końca lipca zebrano ich 3,2 mld, podczas gdy na koniec czerwca było to 2,3 mld. Mamy ponad 60 tys. punktów zbiórki. Znacząco zwiększyła się też liczba butelkomatów – do 17,5 tys. w całej Polsce, podczas gdy na koniec czerwca było ich 14 tys. – wyliczała Sowińska.

Resort nie przewiduje jednak regulowania typów urządzeń wykorzystywanych do zbiórki opakowań. – To byłaby nadregulacja – oceniła wiceminister.

Zaczynają się również pojawiać automaty kaucyjne poza sklepami. W Warszawie jest ich już 61. Jeden z operatorów planuje ustawić w całym kraju 4 tys. takich urządzeń, m.in. w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i na Śląsku.

Pierwsze wakacje z systemem kaucyjnym przyniosły także nowe zjawisko – popularność zbiórek butelek i innych opakowań objętych kaucją podczas dużych festiwali muzycznych.

– System kaucyjny królował na festiwalach. Na Pol'and'Rock zebrano rekordowe 724 tys. opakowań, ale również na Męskim Graniu, Audioriver czy w Jarocinie zebrano łącznie 120 tys. opakowań. Te festiwale były obsługiwane przez operatora PSK – mówiła Anita Sowińska.

System kaucyjny obejmie małpki? Decyzja ma zapaść we wrześniu

Jednym z najważniejszych tematów konferencji był los tzw. małpek, czyli małych szklanych butelek z mocnymi alkoholami. We wrześniu ma się rozstrzygnąć, czy zostaną one objęte systemem kaucyjnym. Ministerstwo zapowiada jednak długi okres na wejście nowych przepisów w życie.

– Przygotujemy obecnie Ocenę Skutków Regulacji rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu, ale potem są kolejne etapy: projekt musi trafić do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, komitetu ekonomicznego itd. – mówiła Sowińska.

Projekt ma również przejść konsultacje publiczne. Kiedy klienci będą płacić przy kasie kaucję za małpki?

– Planujemy zrobienie tego następnego kroku, bo widzimy, że poparcie dla tej zmiany jest duże. Na pewno nie będzie to koniec roku, ale uczulam, że planujemy wprowadzenie długiego vacatio legis, bo przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie – mówiła wiceminister.