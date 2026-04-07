Spółka Dino Polska w raporcie rocznym za 2025 r. przedstawiła szczegóły dotyczące wynagrodzeń zarządu, które składają się z części stałej i zmiennej. Jak informuje Portal Spożywczy, przyjęty w spółce model zakłada, że większa waga przypisywana jest premiom niż wynagrodzeniu podstawowemu. Stała pensja członka zarządu nie powinna przekraczać dziesięciokrotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w firmie, natomiast premie kwartalne są przyznawane uznaniowo przez radę nadzorczą, a roczne zależą od poziomu skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez grupę w danym roku obrotowym.

Reklama Reklama

Tyle zarobili członkowie zarządu Dino Polska w 2025 r.

Z opublikowanych danych wynika, że najwyższe łączne wynagrodzenie w 2025 r. otrzymał Marcin Jędraszak. Jego pensja podstawowa wyniosła 546,9 tys. zł, a premie uznaniowe sięgnęły 1,2479 mln zł. Izabela Biadała otrzymała 306,9 tys. zł wynagrodzenia podstawowego, 620,4 tys. zł premii oraz 240 tys. zł z tytułu umów cywilnoprawnych w spółkach zależnych.

Michał Krauze otrzymał 306,9 tys. zł pensji podstawowej, 775,5 tys. zł premii i dodatkowe 240 tys. zł z umów cywilnoprawnych. Z kolei Piotr Ścigała zarobił 502,5 tys. zł wynagrodzenia podstawowego oraz 600 tys. zł premii uznaniowych.

Wynagrodzenia zarządu w cieniu słabszych wyników

Publikacja danych o wynagrodzeniach zbiegła się z nerwową reakcją rynku w odpowiedzi na wyniki finansowe Dino za IV kwartał 2025 r., o której pisaliśmy pod koniec marca w Rzeczpospolitej. Spółka zwiększyła co prawda przychody i zysk netto w skali całego roku, ale wyniki okazały się słabsze od oczekiwań analityków. Po ich ogłoszeniu kurs akcji Dino mocno spadł.

Na koniec 2025 r. w zarządzie zasiadali Izabela Biadała, Marcin Jędraszak, Michał Krauze i Piotr Ścigała. Decyzją rady nadzorczej od 1 stycznia 2026 r. do zarządu został powołany Sławomir Niżałowski. Pod koniec zeszłego roku sieć Dino liczyła 3033 sklepy, przy czym w 2025 r. powstało 345 nowych obiektów. W tym roku spółka chce zwiększyć liczbę otwarć nowych sklepów o kilkanaście procent. Łączne nakłady inwestycyjne mają wynieść około 2,5 mld zł.