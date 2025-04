Tymczasem Chiny prowadzą własną politykę, niedawno podpisały umowy gospodarcze z Wietnamem. Analitycy twierdzą, że chociaż Chiny dobrze udają, to ich zdolność do zastąpienia popytu w USA jest ograniczona. W efekcie obecna ​​strategia jest dużym wyzwaniem ekonomicznym dla Pekinu.

Wojna handlowa

Prezydent USA Donald Trump 2 kwietnia nałożył wzajemne cła na wszystkich swoich globalnych partnerów handlowych, a później zawiesił je na 90 dni. Na Chiny pozostały one na dotychczasowym poziomie, a później zostały nawet podniesione i już wynoszą 125 proc.

Wywołało to ogromne zamieszanie na świecie, w efekcie poziom optymizmu przedsiębiorców spada, w Polsce wyjątkowo gwałtownie. O ile ledwie trzy miesiące temu wynosił -1 (wynik ujemny oznacza przewagę pesymistów w badaniu), to przez kwartał obniżył się do -13 i jest najniższy spośród analizowanych 32 państw z całego świata – wynika z raportu „Global Business Optimism Insights” firmy Dun & Bradstreet, który opisuje „Rzeczpospolita”.

- Poprawę nastrojów notuje się w krajach, w których w ostatnim czasie doszło do zmian politycznych. I w tym głównie upatruje się poprawy poziomu optymizmu. Uniemożliwienie przejęcia władzy przez skrajną prawicę w ostatnich parlamentarnych wyborach podniosły optymizm w Niemczech (+6 proc.), we Francji (+9 proc.), po tym skazano Marine Le Pen na cztery lata pozbawienia wolności – wyjaśnia Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet. - Niewielkie wzrosty notuje się w Kanadzie po zmianie premiera i w Izraelu po dłuższym okresie zawieszenia broni – dodaje.