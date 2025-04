W wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej ABC Hassett powiedział, że prezydent Trump postanowił nie mieszać tych dwóch spraw, ponieważ skupił się głównie na negocjacjach z Rosjanami. – Nie byłoby właściwe w tej chwili wrzucać do tych negocjacji, zwłaszcza w połowie ich trwania, dodatkowych spraw. Po prostu tak się nie robi – mówił Kevin Hassett. Jego zdaniem zniweczyłoby to cały negocjacyjny postęp, wypracowany już przez dyplomatów.

– Czy rzeczywiście doradzilibyśmy wrzucanie całego nowego pakietu na stół negocjacyjny w połowie rozmów, które powodują zagrożenie dla życia tak wielu ludzi w Rosji i Ukrainie? Odpowiedź brzmi: nie, zdecydowanie nie – powtórzył Hassett w wywiadzie dla ABC. Doradca Trumpa dodał, że obecna decyzja o rezygnacji z nakładania ceł na Rosję wcale nie oznacza, że w przyszłości tak się nie stanie. – Nie ma takiej opcji, żeby Rosja była traktowana całkowicie inaczej, niż pozostałe kraje – zapewnił.

Cłami, i to bardzo wysokimi, groził Rosjanom kilka dni temu sam Donald Trump. Prezydent USA powiedział, że jeśli Putin nie zgodzi się na porozumienie pokojowe kończące wojnę na Ukrainie, zostaną nałożone cła – i to bardzo wysokie. Była to odpowiedź na wcześniejszą krytykę, że Trump nie jest dość twardy w negocjacjach ze swoim rosyjskim odpowiednikiem.

Ukraińcy też negocjują, ale z cłami musieli się pogodzić

Toczące się negocjacje, w których biorą udział także Ukraińcy, nie przeszkodziły Amerykanom w nałożeniu 10-procentowych ceł na import z tego ostatniego kraju.