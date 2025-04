Czytaj więcej, wiedz więcej!

Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!

Co zyskasz kupując subskrypcję?

- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)

- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.