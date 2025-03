Niemiecki MSZ: jak wjechać do Ameryki, żeby nie zostać aresztowanym?

W związku z aresztowaniem kilku obywateli Niemiec po wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec zaktualizowało wytyczne, dotyczące podróżowania do tego kraju. Nie chodzi jednak o ostrzeżenia przed wyjazdami do USA.