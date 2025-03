Klienci w Danii bojkotują amerykańskie produkty. Reakcja na cła Donalda Trumpa

Choć Anders Hagh nie wspomniał nic o USA, przekaz dla klientów był jasny. Decyzja duńskiego koncernu zgrała się w czasie z nałożeniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa ceł w wysokości 25 proc. na import stali i aluminium z Unii Europejskiej. Wspólnota natychmiast zareagowała na ruch Białego Domu, zapowiadając taryfy odwetowe na amerykańskie produkty o wartości 26 mld euro (28 mld dol.).

Do wojny handlowej coraz częściej dołączają także sami klienci. W Danii internauci rozpoczęli w marcu potężny bojkot amerykańskich produktów – grupa na Facebooku, zniechęcająca do takich zakupów, dorobiła się już 73 tys. członków, a do akcji stale dołączają kolejni konsumenci.

Póki co w sklepach Netto w Polsce nie widnieją podobne oznaczenia przy europejskich produktach. Duńska grupa podkreśla, że odpowiada na danym rynku na oczekiwania swoich klientów.