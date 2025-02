Czytaj więcej Raporty ekonomiczne Sklepy czarno widzą swoją przyszłość Handlowcy są największymi pesymistami w polskim biznesie, a ten rok zapowiada się dla nich jako kolejny pełen wyzwań. Dla odmiany pozytywnie w przyszłość patrzy choćby sektor nieruchomości.

Jego zdaniem dodatkowym czynnikiem mogącym tłumaczyć ten trend jest sezonowość popytu. Po okresie świątecznym konsumenci często ograniczają wydatki, zwłaszcza na produkty, które można było wcześniej kupić na zapas. – Mąka, cukier czy ryż to towary o długim terminie przydatności, co oznacza, że ich zakup może być rozłożony w czasie, a mniejszy popyt w krótkim okresie może wywierać presję na ich ceny. Sieci handlowe, starając się stymulować sprzedaż, mogą wprowadzać promocje, co dodatkowo wzmacnia efekt spadku cen – dodaje.

Dlaczego czekolada drożeje

Z indeksu wynika również, że najmocniej drożejącą kategorią tym razem są ponownie słodycze i desery, ze wzrostem na poziomie 10,4 proc. – w grudniu było to 8,4 proc. – Wysokie ceny słodyczy są pochodną cen surowców, z których są produkowane, czyli kakao i cukru. W 2024 roku ceny kakao na światowych rynkach rosły w niespotykanym do tej pory tempie. Podobnie zresztą jak cukru – mówi dr Robert Orpych. – A przecież mieliśmy do czynienia również ze znacznym wzrostem kosztów na rynku mleczarskim przekładającym się na wzrost cen masła i mleka. I to właśnie te czynniki miały główny wpływ na kształtowanie się cen słodyczy i deserów na półkach sklepowych w ostatnim okresie i uplasowanie się tej kategorii na pierwszym miejscu w styczniu. Poza tym klienci kochają słodycze, dzięki czemu popyt na nie zawsze jest duży, nawet pomimo wysokich cen – dodaje.

Jeśli chodzi o konkretne produkty, nadal zaskakująco wysokie są ceny masła. W styczniu były one wyższe o niemal 30 proc. niż rok temu. Nie jest to przypadek, rośnie cena skupu mleka. W grudniu 2024 r. wyniosła niemal 260 zł/1hl i była wyższa o ponad 22 proc. niż w grudniu 2023 r. Analitycy zauważają, że koszt obróbki mleka istotnie poszedł w górę na skutek rosnących cen pasz dla krów, droższej energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwach, wysokich cen paliw czy kosztów pracowniczych.

W styczniu ponad 10 proc. zdrożały też owoce, za to wyhamowały dynamiki w odniesieniu do produktów chemicznych. Przy tak dużej zmienności na rynku oraz trwającej wojnie cenowej nie wiadomo, w jakim kierunku sytuacja może się rozwinąć w kolejnych tygodniach i miesiącach. Pewne jest, że ceny nadal będą w trendzie wzrostowym.