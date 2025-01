– Inflacja wpłynęła na zwiększenie liczby promocji, ponieważ konsumenci zmagający się ze wzrostem cen aktywniej poszukują okazji cenowych. Sieci handlowe odpowiedziały na tę potrzebę, starając się utrzymać klientów, którzy są bardziej wrażliwi na ceny – ocenia Julita Pryzmont. – Warto również zauważyć, że w poprzednich latach, kiedy dynamika promocji była ujemna, pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia w handlu ograniczały możliwości prowadzenia szeroko zakrojonych akcji promocyjnych. W 2024 r. sytuacja wróciła do normy, co pozwoliło sieciom handlowym na bardziej agresywne działania marketingowe – dodaje.

Elektronika też po rabacie

– Klienci znajdą produkty w najlepszych cenach, dzięki polityce promocyjnej, która każdego dnia obejmuje ponad 1 tys. produktów. Elementem obchodów 30-lecia firmy, który generuje dla klientów realne oszczędności, jest specjalne narzędzie w aplikacji, a w nim jeszcze więcej jeszcze lepszych okazji dopasowanych do indywidualnych wyborów zakupowych klientów – mówi Maksymiliana Piekarz, dyrektor kategorii w sieci Biedronka. – Dodatkowo w folderach uwzględniamy specjalne urodzinowe promocje związane z tym wyjątkowym jubileuszem, jak np. tym tygodniu oferujemy możliwość zakupu produktów 30 proc. taniej w różnych mechanizmach promocyjnych – dodaje.

O ponad 5 proc. wzrosła także liczba promocji w przypadku sklepów z elektroniką, co pokazuje, że ich rola jest duża nie tylko w sieciach spożywczych. – Atrakcyjne promocje dopasowane do rynkowych trendów sprzedażowych czy aktualnych oczekiwań kupujących to dla nas ważny element budowania konkurencyjności i trwałych relacji z klientami – mówi Michał Mystkowski, rzecznik Media Expert. – W tej chwili asortyment sieci obejmuje około 170 tys. produktów i staramy się tworzyć specjalne akcje sprzedażowe w zdecydowanej większości kategorii. Mamy również własną aplikację, której użytkownicy, a jest ich już ponad milion, mogą liczyć na dodatkowe rabaty i korzyści zakupowe, zatem w kontekście promocji na pewno w 2025 r. będzie się bardzo dużo działo – dodaje.