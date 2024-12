Foto: Paweł Krupecki

Co ważne, podwyżki płac były wysokie nie tylko w ujęciu nominalnym, ale przede wszystkim realnym. Szczególnie widać to było w pierwszej połowie roku, gdy inflacja zjechała nawet do 2 proc. Realna dynamika przeciętnego wynagrodzenia była wtedy w okolicach 11–12 proc. rok do roku, najwyżej w XXI wieku.

W tym roku silnie urosły nie tylko pensje, ale też inne świadczenia. Od stycznia 500+ zmieniło się w 800+, renty i emerytury w marcu poszły w górę o ponad 12 proc. Właśnie ruszyły wypłaty pieniędzy w ramach programu „Aktywny rodzic” – do 1500 zł miesięcznie na dzieci w wieku 1–3 lata.

Ale trzeci kwartał był już trudniejszy. Z jednej strony dynamika wynagrodzeń spowolniła. Zresztą także deklaracje pracodawców sugerują, że ich skłonność do podwyżek maleje. Dane GUS wskazują, że przeciętna płaca w gospodarce narodowej urosła względem drugiego kwartału o 1,5 proc. Żeby znaleźć niższy wynik w trzecim kwartale, trzeba by cofnąć się aż do 2018 r. Z drugiej – urosła inflacja, w dużej mierze na skutek odmrożenia cen energii. To zbiło realną dynamikę wynagrodzeń.

Konsument z obawami o przyszłość

Dane GUS o koniunkturze konsumenckiej budują natomiast obraz konsumenta, który wprawdzie ma pieniądze - swoją sytuację finansową oceniamy najlepiej w historii badania – ale jednocześnie w przyszłość patrzy z niepokojem. Tąpnięcia w naszych nastrojach nie ma, ale systematycznie się one jednak pogarszają. Tzw. wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, który bierze pod uwagę przeczucia co do najbliższych 12 miesięcy, był w listopadzie najniższy od połowy 2023 r. Jednocześnie jeszcze nigdy w historii badań koniunktury skłonność do oszczędzania nie była w Polsce tak wysoka.

– Przez lata wskazywaliśmy, że mamy w Polsce niską stopę oszczędności. Teraz, gdy ona rośnie, nie powinniśmy raczej narzekać. Ostatecznie to dobre zjawisko dla gospodarki – zauważa Marta Petka-Zagajewska, dyrektor biura analiz makroekonomicznych PKO Banku Polskiego.