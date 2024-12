Chiny uderzają w USA nowymi restrykcjami. To odpowiedź na decyzję Białego Domu

Chińskie ministerstwo handlu poinformowało we wtorek, 3 grudnia, że rząd wprowadza zakaz eksportu do Stanów Zjednoczonych towarów związanych z galem, germanem i antymonem. Chodzi o tzw. „produkty podwójnego zastosowania”, które mogą być wykorzystywane zarówno przez cywilów, jak i wojsko. Przepisy obejmują także rygorystyczną kontrolę końcowego odbiorcy wyrobów grafitowych wysyłanych do USA.

„Zasadniczo nie będzie dozwolony eksport galu, germanu, antymonu i materiałów supertwardych do Stanów Zjednoczonych” – ogłosił chiński resort, cytowany przez agencję Reutera.

Eskaluje wojna handlowa między USA a Chinami. Restrykcje na sektor półprzewodników

Nowa dyrektywa Pekinu została ogłoszona dzień po tym, jak Biały Dom zaostrzył restrykcje na chiński sektor półprzewodników. Odpowiedź Państwa Środka ma wejść w życie natychmiast, powodowane „obawami o bezpieczeństwo narodowe”.

Pekin już w ubiegłym roku zaczął wprowadzać limity na eksport krytycznych minerałów. Nowe przepisy zaostrzają istniejące restrykcje wyłącznie w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Dane celne Chin pokazują jednak, że w tym roku do października nie było chińskich dostaw wyrobów z germanu ani galu do USA, mimo że w 2023 roku był to odpowiednio czwarty i piąty największy rynek tych minerałów.