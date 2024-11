Hello Kitty ma już 50 lat. Jak udało jej się podbić cały świat?

Hello Kitty została uznana za drugą najbardziej dochodową franczyzę medialną na świecie, zaraz za Pokémon, a przed takimi hitami jak Myszka Miki i Gwiezdne Wojny.

W ostatnich latach Sanrio zarabiało jednak coraz mniej pieniędzy, ponieważ zainteresowanie Hello Kitty malało. Dwa poprzednie wzrosty sprzedaży Sanrio, w 1999 i 2014 roku, były napędzane popularnością postaci. Jednak te skoki popytu na produkty firmy nie były trwałe – pisze Associated Press.

To naprawdę niezwykłe, ponieważ postać Hello Kitty jest niezwykle popularna nie tylko wśród dzieci, ale także dorosłych, którzy chętnie kupują nie tylko maskotki, ale także wszelkie akcesoria z tą postacią. Czy Hello Kitty powróci triumfalnie?

Hello Kitty podbiła świat

Hello Kitty podbiła świat handlu, mody i rozrywki. „Amerykańskie feministki mówią, że ona nic nie mówi i godzi się ze wszystkim. Ale w Japonii widzimy też, że wydaje się szczęśliwa, gdy ty jesteś szczęśliwy, i smutna, gdy czujesz smutek” – powiedziała AP Mika Nishimura, profesor designu na Uniwersytecie Meisei w Tokio. Hello Kitty to tabula rasa otwarta na interpretację, niegroźne dzieło, które jest idealnym środkiem do zarabiania pieniędzy. „To genialne strategia marketingowa. Dzięki takiej elastyczności Kitty zdobywa wszelkie kontrakty” – podkreśla Mika Nishimura.