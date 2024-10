Liczba promocji się jednak kurczy. Jak wynika z raportu, nastąpił spadek ich liczby rdr. o 9 proc. Największy zanotowały supermarkety i sklepy convenience – odpowiednio o 23,3 proc. i 23 proc. oraz cash&carry - o 11,7 proc.- Ograniczenie liczby promocji, zwłaszcza w supermarketach, sklepach convenience oraz cash&carry, może wynikać z rosnących kosztów operacyjnych, które skłaniają sieci do zmniejszania liczby ofert promocyjnych, aby utrzymać marże. Wysoki wzrost cen zniczy w tych formatach również wpływa na decyzje o ograniczeniu promocji, ponieważ sieci nie chcą pogłębiać obniżek cen w okresie o zwiększonym popycie – wyjaśnia Julita Pryzmont. - Supermarkety i sklepy convenience odnotowały największe spadki liczby promocji, co może świadczyć o ich większym uzależnieniu od rosnących kosztów, a jednocześnie o mniejszej skali sprzedaży zniczy w porównaniu do dyskontów czy hipermarketów, które mogą sobie pozwolić na utrzymanie szerszej gamy ofert promocyjnych – dodaje.

Na plusie w kwestii promocji były tylko hipermarkety i dyskonty – odpowiednio 12 proc. i 1,2 proc. - W obu przypadkach jest to efekt bardzo silnej walki o klientów. W przypadku dyskontów jest to głównie pokłosie wojny promocyjnej między Lidlem a Biedronką. W tej konfrontacji celem jest wybicie się z lepszą, bardziej atrakcyjną ofertą, a gracze rynkowi są bardzo zdeterminowani. Z kolei w przypadku hipermarketów temat jest trudniejszy – jest to walka o pozyskanie klienta wobec ogólnego pogorszenia koniunktury w tym segmencie – mówi Piotr Biela z Grupy Blix.

Znicze to ogromny rynek. Jak wynika z danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec, w ubiegłym roku Polacy wydali aż 700 mln zł na zakup 300 mln sztuk zniczy. - Krajowa produkcja tych produktów w pełni zaspokaja popyt na rodzimym rynku - mówi Radosław Jarema, dyrektor zarządzający firmy Akcenta w Polsce.

Polska eksportową potęgą zniczy

Z analiz firmy Akcenta wynika również, że Polska jest największym eksporterem zniczy i świec w Europie. W 2023 roku wartość eksportu wyniosła 764 mln euro, odpowiadając za 17 proc. światowego eksportu tych produktów. Z takim wynikiem pozostawiamy w tyle innych dużych producentów, jak Belgia, Holandia czy Niemcy. Na świecie wyprzedzają nas tylko Chiny. - Chińscy producenci dostarczają głównie tanie wyroby na niższe segmenty rynku, co wynika z niskich kosztów pracy oraz łatwego dostępu do surowców. Ponadto, azjatyccy producenci często nie muszą martwić się o emisję gazów cieplarnianych, co stawia ich w korzystnej sytuacji na rynku. Jednakże w najbliższej przyszłości może to ulec zmianie - komentuje Radosław Jarema.

Głównym odbiorcą zniczy z Polski są Niemcy – za Odrę trafia co trzeci znicz przeznaczony na eksport. Na drugim miejscu znajduje się Holandia, a na trzecim Szwecja.