Jak wynika z informacji serwisu Wiadomości Handlowe, firma planuje otwarcie swoich sklepów w Krakowie, Zabrzu oraz Piotrkowie Trybunalskim. W planach są także kolejne placówki.

MR.DIY w Polsce. Co sprzedają nowe sklepy z Malezji

Otwarcia pierwszych sklepów mają odbyć się w listopadzie i grudniu. Aktualny plan zakłada zatrudnienie do 1 tys. pracowników w ciągu pierwszych trzech lat istnienia marki MR.DIY w Polsce. Liczba ta obejmuje zarówno pracowników sklepów, magazynu, jak i biura oraz administracji. Firma zaznacza, że plany MR.DIY względem Polski są bardzo ambitne i trzy sklepy to dopiero początek. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy dotyczące kolejnych lokalizacji. Wstępne założenia wyglądają tak, że pierwszy etap naszego planu rozwoju zakłada otworzenie 10 sklepów do końca lutego 2025 roku.

MR D.I.Y. to sieć sklepów z różnymi artykułami gospodarstwa domowego. W Polsce w podobnym segmencie działają Action czy TEDi, a także Pepco i KiK.

Jedynie Pepco to ok. 700 placówek, Action ok. 200. Do tego jeszcze ponad 300 sklepów ma sieć Dealz, a wszystkie są dla polskich sprzedawców potężnym wyzwaniem. Choć nie są to gigantyczne placówki to można w nich znaleźć w zasadzie wszystko do domu – akcesoria, naczynia, tekstylia. Również podstawowe linie ubrań, zabawek czy nawet pakowanej żywności jak słodycze, przekąski, ale również szereg dań gotowych w słoikach nie tylko. Jest tu także chemia gospodarcza i kosmetyki.