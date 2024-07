W tym czasie stwierdzono też 125,7 tys. wykroczeń kradzieży w sklepach, co oznacza 12,4- proc. spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z danych Komendy Głównej Policji.

Mniej kradzieży, choć prawo jest łagodniejsze

To o tyle zaskakujące dane, że zmiany w prawie, które jest teraz dla sklepowych złodziejów łagodniejsze, mogły przynieść odwrotny skutek. – Wejście w życie z dniem 1 października 2023 r. istotnej zmiany w granicy wartości skradzionego mienia, która wskazuje nam, czy doszło do popełnienia wykroczenia czy też przestępstwa z 500 zł na 800 zł, powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w przestępstwach stwierdzonych w I półroczu 2024 w porównaniu z I półroczem roku 2023 – mówi Robert Wodejko, ekspert ds. bezpieczeństwa, wykładowca akademicki, Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu. – Dopiero kolejne lata pozwolą na zweryfikowanie, czy w tym samym porządku prawnym odnotowaliśmy spadek tej kategorii przestępstw, jak i jakie były inne przesłanki takiego spadku lub wzrostu. Uważam, że takie zmiany wartości progu kwoty decydującego co do trybu postępowania przez uprawnione organy są konieczne – dodaje.

Eksperci wskazują na możliwy powód spadku. – Spadek jest przede wszystkim konsekwencją mniejszej inflacji. Tyle tylko, że w mojej ocenie za przestępstwami głównie stały zorganizowane grupy. I to mnie trochę dziwi, bo z reguły tego typu osoby nie za bardzo patrzą na wahania inflacji lub innych podobnych czynników. Po prostu to robią, bo z tego uczynili sobie stale źródło dochodu – mówi Robert Biegaj, ekspert z Grupy Offerista. – Tak czy inaczej sytuację trzeba obserwować dalej, tj. w kolejnych kwartałach, bo ceny w sklepach wciąż idą w górę i to może być nowy impuls do odwrócenia się ww. tendencji. Jeżeli jednak do tego dojdzie, to nie sądzę, aby to była jakaś duża zmiana, ale jednak może ona nastąpić – dodaje.