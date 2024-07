Czytaj więcej Handel Niewielka siła nabywcza Polaków. Znikają delikatesy W porównaniu do innych krajów Europy, nawet z naszego regionu, siła naszych portfeli wypada blado. Ciut inaczej prezentują się jedynie niektóre miejsca lub segmenty rynku.

– Znikają sklepy niezależne, niezsieciowane. Działalność w grupie, choćby z zapleczem partnera w postaci dystrybutora, jest prostsza, choć ogólnie konkurencja na rynku wciąż jest mordercza, co jest efektem choćby praktyk wielkich sieci – mówi Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. – Innym powodem znikania sklepów jest sukcesja, młodsze pokolenie, patrząc, jak wyglądała walka ich rodziców o utrzymanie rodzinnego sklepu, coraz częściej nie ma ochoty na kontynuowanie jego działalności. W efekcie w naturalny sposób sklepy się wykruszają – dodaje.

Wojna cenowa niszczy sklepy

Nie można nie zauważyć także efektu wojny cenowej na polskim rynku, a ton w zakresie walki na promocje narzucają największe sieci, czyli Lidl oraz Biedronka. – Cały rynek się dyskontyzuje, uderza to w małe sklepy i duże. Ograniczana jest oferta do produktów najszybciej sprzedających się, cierpią przez to producenci – mówi Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. – Sytuacja prędko się nie zmieni, zwłaszcza w sytuacji rosnących kosztów działalności dla handlu, choćby z uwagi na niedługo spodziewany wzrost cen prądu czy kolejną podwyżkę płacy minimalnej – dodaje.

Powodów do wzrostu liczby likwidowanych działalności może być więcej. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała już zakaz sprzedaży alkoholu nocą na stacjach benzynowych. Zakaz mógłby obowiązywać już od 1 stycznia 2025 r., ale ostateczna decyzja zostanie podjęta po konsultacjach społecznych. Projekt został skierowany do zespołu do spraw programowania prac rządu, a zdaniem minister – idealnie byłoby, gdyby po wakacjach trafił do Sejmu. Przy okazji stwierdziła, że Ministerstwo Finansów powinno zwiększyć akcyzę na alkohol i papierosy.

– Doprowadzi to do wzrostu cen, a to uderzy w małe sklepy. Obecnie średnio ich obroty to w 40–50 proc. właśnie alkohol i papierosy – mówi przedstawiciel jednej z sieci franczyzowych.