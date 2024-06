Żabka skoczyła do Rumunii. Pięć pierwszych sklepów pod nową marką

Sklepy nie mogły powstać pod nazwą Żabka z racji rozbieżności językowych, niemniej nazwa Froo nawiązuje mocno do polskiej marki, z której się wywodzi. Charakterystyczny dla Żabki uśmiech pozostał w logotypie Froo, pod literkami RO – z jednej strony jest to nawiązanie do Rumunii, z drugiej sama nazwa jest krótka i łatwa do wypowiedzenia. Choć nazwa sieci jest odmienna w Polsce i w Rumunii, branding i charakter marki pozostał bez zmian.

Międzynarodowy rozwój sieci Żabka

– To kolejny etap w rozwoju sieci Żabka, rozwijamy naszą sieć w Rumunii. Chcemy także rozwijać projekt Froo Bistro z ofertą gastronomiczną na tym rynku – mówi Anna Grabowska, prezeska Żabka International. – W Polsce w bliskim zasięgu naszych sklepów mieszka 17 mln osób, chcemy także mocno rozwinąć się w Rumunii. W Polsce mamy 3,6 mln transakcji dziennie – dodaje.

Za rozwój sieci sklepów w Rumunii odpowiedzialna jest należąca do Grupy Żabka spółka Froo Romania Retail. Jej celem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, dlatego sklepy będą działać w modelu partnerstwa biznesowego. Froo planuje otwierać sklepy w większych miejscowościach w całej Rumunii, a placówki mają mieć metraż od 50 do 70 mkw. Każda lokalizacja analizowana jest pod kątem jej atrakcyjności dla klientów, ale również logistyki i potencjału rozwoju. Obecnie pod szyldem Froo funkcjonuje pięć sklepów w stolicy kraju.

– W pierwszym etapie otworzyliśmy sklepy w formule friends&family, co pozwoliło nam sprawdzić wprowadzone rozwiązania z zakresu IT, asortymentu oraz logistyki. Następie otworzyliśmy placówki testowe dla klientów. Pytaliśmy o ich opinie oraz spostrzeżenia na temat naszych sklepów – mówi Radu Trandafir, General Manager, Froo Romania Retail.