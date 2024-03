Pierwsza sieć ogłasza, że mimo powrotu VAT nie podwyższy cen

Sieć drogerii dm zapowiedziała właśnie, że pomimo wyższego VAT-u na żywność w jej sklepach będą obowiązywać wciąż te same trwałe ceny. - Poza szerokim asortymentem kosmetyków, artykułów zdrowotnych, higienicznych czy gospodarstwa domowego klienci znajdą także ponad 1,5 tys. produktów spożywczych — mówi Hubert Iwanowski, dyrektor Obszaru Marketingu i Zakupów dm w Polsce. - Ponad 1 tys. z tych produktów, obecnie objętych jest zerowym VAT-em. Pomimo zmian, jakie mają wejść w życie z początkiem kwietnia, utrzymujemy ich dotychczasową cenę sprzedaży, biorąc koszty zobowiązań podatkowych na siebie — dodaje.

5-procentowy VAT na żywność powraca

Rząd ku zaskoczeniu sektora handlowego na początku marca ogłosił, że z dniem 1 kwietnia wraca 5 proc. stawka podatki VAT na głównie nieprzetworzone produkty spożywcze. Polska Izba Handlu zwraca uwagę, że decyzja zapadła zbyt późno, a firmy mają mało czasu na przygotowania do tej kosztownej operacji.

Z perspektywy klienta ważniejsze jest, jak zareagują na to zwłaszcza duże sieci, ponieważ wykorzystują wszelkie sposoby by pokazać klientom, iż ich oferta jest najkorzystniejsza. Powrót podatku to doskonała okazja by zakomunikować, że dana sieć bierze podwyżkę na siebie co kupujący z pewnością by zauważyli.