Laptopy dla uczniów i nauczycieli rozruszały rynek komputerów w Polsce

Chodzi o program darmowych laptopów dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych oraz kolejny dotyczący nauczycieli. Oba sprawiły, że ostatnie miesiące 2023 r. przyniosły ożywienie sprzedaży komputerów.

Laptopy dla uczniów zostały wybrane w ramach przetargu, w którym wzięło udział pięć firm. - Dostarczyliśmy w jego ramach ponad 100 tys. urządzeń - mówi Andrzej Sowiński, dyrektor zarządzający HP Inc Polska. W ramach tego program komputery trafiły do ponad 400 tys. uczniów. Z kolei realizacja programu komputerów dla nauczycieli jest rozciągnięta w czasie i będzie realizowany w kilka lat. - Póki co z ok 330 tys. uprawnionych komputery odebrało ok 14o tys. osób - dodaje Andrzej Sowiński.

W tym roku jeśli program dla uczniów czwartych klas zostanie przeprowadzony ponownie, to będzie miał on nieco mniejszą skalę, ponieważ rocznik jest nieco mniej liczny. Niemniej dla producentów to nadal ogromna szansa.



Obecny rok choć nadal zapowiada się na pełen wyzwań to jednocześnie szereg innowacji stopniowo trafiać będzie na rynek. HP Inc. skupia się choćby na rozwijaniu tych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, firma mocno inwestuje w kategorię komputerów osobistych, gdzie zdolność do uruchamiania generatywnej AI poprawi opóźnienia, zwiększy bezpieczeństwo i ochronę prywatności, a także zoptymalizuje koszty. Zdaniem firmy tempo rozwoju kategorii komputerów osobistych w ciągu najbliższych trzech lat może przyśpieszyć między innymi właśnie z tego powodu.