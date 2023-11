Zaczęło się zakupowe szaleństwo. Świetne dane GUS o sprzedaży

Poprawa nastrojów konsumentów to konsekwencja malejącej inflacji i dobrej koniunktury na rynku pracy. Połączenie tych zjawisk sprawiło, że w październiku siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o niemal 6 proc. rok do roku, najbardziej od lutego 2019 r. Ekonomiści nie mają zaś wątpliwości co do tego, że w kolejnych miesiącach dynamika wynagrodzeń będzie wciąż wyraźnie przewyższała inflację. Przyczyni się do tego m.in. zaplanowana na 2024 r. kolejna znacząca podwyżka płacy minimalnej (o około 20 proc.), ale też zapowiadane przez nowy rząd podwyżki płac w sektorze publicznym.

W październiku, podobnie jak we wrześniu, skok sprzedaży detalicznej był jednak częściowo napędzany czynnikiem nie związanym bezpośrednio z nastrojami konsumentów: spadkiem cen paliw, który w powszechnym odbiorze kierowców był nietrwały (co okazało się założeniem trafnym, bo po wyborach ceny paliw zaczęły rosnąć). Poskutkowało to zakupami na zapas. Sprzedaż paliw (łącznie płynnych, stałych i gazowych) wzrosła w ciągu miesiąca realnie 9,1 proc. po zwyżce o 1,7 proc. we wrześniu. Dzięki temu w ujęciu rok do roku sprzedaż paliw podskoczyła 16,7 proc. po 7,5 proc. we wrześniu.

Skutki poprawy nastrojów konsumentów widać z kolei w popycie na dobra trwałego użytku. Sprzedaż samochodów w październiku podskoczyła o 12,3 proc. rok do roku, najbardziej od ponad dwóch lat, po zwyżce o 11,6 proc. miesiąc wcześniej. Sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD zmalała o 10,9 proc. rok do roku, tylko nieco mniej niż we wrześniu (o 12,2 proc.), ale i tak jest to jeden z najlepszych tegorocznych wyników. A interpretację tych danych utrudnia to, że w sprzedaży towarów z tej kategorii widoczne są wciąż echa pandemii oraz wojny w Ukrainie. Oba te wydarzenia zwiększyły czasowo zapotrzebowanie na elementy wyposażenia wnętrza, którymi gospodarstwa domowe są dziś nasycone.

Wyraźną poprawę popytu odnotowały w październiku sklepy odzieżowe i obuwnicze, których sprzedaż zmalała o 1,9 proc. rok do roku po zniżce o 16,3 proc. we wrześniu. To – na równi z czerwcowym – najlepszy wynik od kwietnia, gdy rozpoczął się spadek popytu na tekstylia.

Piątkowe dane GUS pokazują też, że w dużych sklepach inflacja w zasadzie wróciła już do celu NBP. Deflator sprzedaży detalicznej, czyli miara inflacji w sklepach zatrudniających co najmniej 10 osób, wzrósł w październiku o zaledwie 2 proc. po zwyżce o 4 proc. we wrześniu. Dla porównania, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w tym czasie o 6,6 proc. rok do roku, a uwzględnione w nim towary podrożały o 5,7 proc. rok do roku (usługi podrożały o 9,3 proc. rok do roku).