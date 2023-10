Znana polska firma odzieżowa wprowadza nową markę. Znamy szczegóły

Na temat rebradingu i strategii dla marek odzieżowych porozmawialiśmy z wiceprezes spółki Martą Fryzowską.

Tłumaczy ona, że chodzi o to, aby wprowadzić nowy porządek i ułatwić konsumentkom i konsumentom nawigację po ofercie odzieżowej grupy. Jakiś czas temu grupa VRG zaczęła rozbudowywać Wólczankę o duże salony z rozbudowaną ofertą. Według odpowiadającej za marki Vistula, Bytom i Wólczanka menedżerki badania VRG wskazują, że klientela Wólczanki zaczęła się gubić.

- Nasi klienci nie mają jasności, jeśli chodzi o format dużych sklepów z ofertą total look – mówi Marta Fryzowska. - Ten format nie ma pełnej oferty koszul z małych butików, natomiast pojawia się w nim duża część kolekcji casualnej, i to dla kobiet. To dla klientów poszukujących produktu omnichannelowo (niezależnie od tego, czy przez internet, czy w którymś z punktów stacjonarnych – red.) jest nie do końca jasne, bo klient nie widzi tego, co od zawsze kojarzyło mu się z marką Wólczanka. Dlatego podjęliśmy decyzję, by formatowi total look nadać odrębną nazwę – tłumaczy Marta Fryzowska.

- Wprowadzenie konceptu Well Wólczanka to dla nas nowe otwarcie, w kontekście budowania oferty total look Wólczanki dla młodych ludzi w wieku 25+ - mówi Marta Fryzowska.

VRG nie rezygnuje jednocześnie z tradycyjnej, ugruntowanej już nazwy „Wólczanka”. Well i Wólczanka - przynajmniej na początek – będą występować obok siebie, choć nowy brand zdecydowanie będzie dominować.