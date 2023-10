Ukraina zawiesiła skargę w WTO przeciwko Polsce

Kaczka podkreślił, że obecnie Ukraina prowadzi konsultacje, ale nie spór jako taki. „Nie jesteśmy w sporze – nie sformalizowaliśmy organu roboczego do prowadzenia sporu, jesteśmy na etapie konsultacji. Wysłaliśmy tę sprawę (do WTO) i na konsultacje mamy 60 dni” – dodał.

Do rozmów o zbożu wrócimy po wyborach w Polsce

Wiceminister zapewnił, że dla strony ukraińskiej ważne jest znalezienie „konstruktywnego rozwiązania w ramach całej UE”. „Mimo, że wysyłane przez nas skargi dotyczą konkretnych państw członkowskich, w tym Polski, jest to problem systemowy w naszych stosunkach z UE. Naszym celem jest podkreślenie, że UE i Ukraina mają takie samo podejście do umów handlowych. Dlatego też chcemy rozwiązać ten problem w sposób kompleksowy, aby pokazać jedność między nami a Polską, między nami a UE i między Polską a UE” – podkreślił Taras Kaczka.

Mówiąc o relacjach z Polską, Kaczka wyraził nadzieję, że strony będą mogły wrócić do rozmów po wyborach. „Nie widzę przeszkód systemowych w rozwiązaniu tego problemu. To kwestia czasu. Co więcej, na razie nie ma wniosków o pozwolenia na eksport ze strony ukraińskich firm do Polski, co jest dodatkowym sygnałem, że nie ma masowego eksportu i presji na polski rynek krajowy. Wykorzystujemy ten czas, aby pokazać, że w rzeczywistości wyraźnym interesem ukraińskich eksporterów jest po prostu eksport do tych krajów UE, gdzie popyt na ukraińskie towary jest naprawdę duży” – cytuje ministra Interfax-Ukraina.

Minister Taras Kaczka wyraził opinię, że „jesienią rynek się uspokoi”. „Wszyscy wrócimy do normalnych przepływów handlowych, co pozwoli nam powrócić do sytuacji wygodnej dla lokalnych rolników w sąsiednich państwach UE oraz dla rolników ukraińskich” – dodał w rozmowie z agencją. Ponadto „lwia część” ukraińskich produktów rolnych przechodzi przez porty czarnomorskie w Rumunii, porty bałtyckie, koleją i transportem drogowym – podkreślił wiceminister.