Ukraina pozwie Polskę, Słowację i Węgry. Ograniczy import naszych warzyw i owoców

Ukraina chce pozwać nie tylko Warszawę, ale też Bratysławę i Budapeszt, ponieważ wjazdu zboża zakazały także Słowacja i Węgry po tym, jak Komisja Europejska nie przedłużyła działającego od maja ograniczenia importu ukraińskich surowców do pięciu krajów UE graniczących z Ukrainą.

- W naszych oczach te działania Węgier i Polski są wyrazem całkowitego braku zaufania do Komisji Europejskiej - mówi Taras Kaczka, ukraiński wiceminister rolnictwa, w wywiadzie dla Politico. Otwarty opór trzech krajów wobec decyzji Brukseli nazywa nie tylko wewnętrzną sprawą UE, ale „największą obawą systemową" – jego zdaniem to dla międzynarodowych partnerów handlowych powód do wątpliwości, czy mogą ufać, że Bruksela mówi w imieniu całej Unii.

- Przez wiele lat to Komisja Europejska była negocjatorem handlowym i instytucją odpowiedzialną za politykę handlową całej UE. I na tej podstawie pracowaliśmy – mówi Kaczka. Dodaje, że ignorowanie pozycji instytucji UE w polityce handlowej przez Warszawę i Budapeszt jest problemem dla Unii, bo pokazuje, że nie ma w niej jedności.

Jak mówi Kaczka, Kijów pozwie Polskę, Węgry oraz Słowacje do WTO, tak by „cały świat zobaczył, jak państwa członkowskie UE zachowują się wobec partnerów handlowych i własnej Unii”.