- Konkurencyjność polskiej gospodarki jest na bardzo przyzwoitym poziomie, czego potwierdzeniem są nasze wyniki eksportowe. Dzisiaj Polska jest gigantycznym eksporterem żywności – to ponad 240 mld zł rocznie – powiedział Sikorski występując w czasie kongresu „Dialog o Gospodarce” organizowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich.

Reklama Reklama

W 2025 r. wartość polskiego eksportu wyniosła 1 553,5 mld zł. Wartość sprzedaży zagranicznej towarów rolno-spożywczych osiągnęła rekordowy poziom 248 mld zł - o 8,6 proc. więcej niż w 2024 r.

Czytaj więcej Gospodarka Ukraina to wzorowy partner handlowy. Eksport rośnie, import maleje W ciągu 10 lat wartość polskiego eksportu nad Dniepr wzrosła prawie pięciokrotnie i to mimo wojny. Jednocześnie co roku maleje skala importu, dzięk...

Radosław Sikorski: Na umowie z Mercosur skorzysta nawet polskie rolnictwo

Wicepremier odniósł się również do umów handlowych zawieranych między UE a krajami trzecimi.

- Jesteśmy w piątym miesiącu obowiązywania umowy z Mercosur. Już teraz wiemy, że ona będzie bardzo korzystna dla polskiego przemysłu, ale nawet dla polskiego rolnictwa będzie korzystna – ocenił Sikorski. - Teraz pracujemy nad umową z Indiami. To są gospodarki kompatybilne – dodał. Mówił to w czasie, gdy premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przebywają z wizytą w Indiach, gdzie towarzyszą im przedstawiciele ok. 80 polskich firm.

Pod koniec września Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej UE z blokiem państw południowoamerykańskich Mercosur.

Radosław Sikorski z apelem do Niemiec ws. infrastruktury kolejowej. „Osiągnijcie polski poziom”

W trakcie swojej wypowiedzi Radosław Sikorski odniósł się też do wymiany handlowych miedzy Polską a Niemcami oraz o barierach, które hamują dwustronne relacje towarowe.

- Nasz handel z Niemcami jest dzisiaj na podobnym poziomie, jak handel Niemiec z Francją, która jest przecież większą gospodarką od nas. To jest nasz wielki sukces – ocenił minister spraw zagranicznych.

Czytaj więcej Handel Rośnie handlowe uzależnienie Polski od Chin. Deficyt się pogłębił Chiny odpowiadają już za 16 proc. naszego importu – w ciągu roku odsetek ten wzrósł o 0,9 pkt proc. To właśnie ten kierunek w dużej mierze odpowiad...

- Polska jest podziwiana, że ma nowocześniejszą infrastrukturę niż inne kraje. Jak się spotykam z moim niemieckim odpowiednikiem, to muszę mu mówić, żeby chcieli podnieść jakość infrastruktury kolejowej między Polską a Berlinem i Dreznem do polskiego poziomu. Przez tę granicę przepływa pół miliarda dolarów towarów dziennie - wskazał wicepremier.