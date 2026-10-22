Jak relacjonuje ukraińska formacja, przed operacją żołnierzy przygotowywano do działań w zamkniętych przestrzeniach. Wyznaczono podziemną trasę i zastosowano własne rozwiązania technologiczne w zakresie łączności, nawigacji i podtrzymywania funkcji życiowych. Działania pod ziemią i na powierzchni skoordynowano z uderzeniami dronów, m.in. za pośrednictwem wspólnego centrum koordynacyjnego z brygadą „Achilles”.

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Według 2. Korpusu ukraińscy żołnierze pokonali 15 km w gazociągach, w których nie było światła, dostępu do systemu GPS ani stabilnej łączności radiowej.

„Chartia”: to pierwsza na świecie kontrofensywa pod ziemią na taką skalę

Jak podano, operacja pozwoliła przełamać impas na kupiańskim odcinku frontu i uniemożliwić siłom rosyjskim przedostanie się na tyły ukraińskich wojsk pod Kupiańskiem. – Wiedzieliśmy, że przez obwód charkowski przebiegają magistrale gazowe, i byliśmy pewni, że przeciwnik spróbuje je wykorzystać. Rosjanie zamierzali użyć gazociągów do przedostania się na tyły naszych wojsk, dlatego sami zeszliśmy pod ziemię, aby ich powstrzymać – wyjaśnił dowódca „Chartii” gen. Ihor Obolienski.

Jak dodał, ukraińscy żołnierze od początku obserwowali działania przeciwnika pod ziemią i analizowali stosowane przez niego metody. – Poznaliśmy ich doświadczenia (...) i przekształciliśmy to zagrożenie w naszą przewagę – podsumował.

„Chartia” określiła operację jako pierwszą na świecie kontrofensywę na taką skalę, która została przeprowadzona pod ziemią.

Ukraińskie media informowały wcześniej o wykorzystywaniu przez rosyjskie wojska podczas działań bojowych podziemnej infrastruktury – nie tylko gazociągów, lecz także rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Przypadki takie odnotowano m.in. pod Awdijiwką w obwodzie donieckim w styczniu 2024 r., podczas walk o Sudżę w obwodzie kurskim w Rosji w marcu 2025 r. oraz na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim we wrześniu 2025 r.