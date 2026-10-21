Właściciel sieci sklepów Biedronka złożył wniosek o zgłoszenie nazwy „7Biek” do rejestru znaków towarowych 5 maja 2026 r. Rejestr opublikował natomiast informację o zgłoszeniu 22 września.

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W Siewierzu działa pierwszy w Polsce sklep pod szyldem „7Biek”

Nowy projekt „7Biek” jest po raz pierwszy testowany w sklepie w Siewierzu przy ul. Rynek 11, który wcześniej działał jako Biedronka.

W efekcie zmian nad wejściem do placówki zawisł szyld z nową nazwą w typowych dla sieci kolorach. W napisie „7Biek” w dolnej części litery „B” umiejscowiona została grafika przedstawiająca charakterystyczną dla sieci biedronkę.

Nowe logo klienci mogą zobaczyć również w kilku innych miejscach sklepu, w tym przy kasach. Widnieje ono także w gazetkach reklamowych.

Sieć Biedronka z pilotażowym projektem „7BIEK”

„7BIEK” jest pilotażowym projektem, w ramach którego Jeronimo Martins Polska testuje nową koncepcję i układ sklepu, przyznał w rozmowie z Bedzin.naszemiasto.pl starszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka, Konrad Nafalski.

- W naszej firmie nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, które pozwalają nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i podnosić komfort zakupów – powiedział Nafalski.

Jednocześnie wyjaśnił, czego można spodziewać się w sklepie pod nowym szyldem oraz jak wprowadzone zmiany oceniają klienci:

- Klienci znajdą w nim asortyment znany z sieci Biedronka oraz atrakcyjne ceny regularne, do których są przyzwyczajeni. Pierwsze opinie klientów dotyczące nowej koncepcji i układu sklepu są pozytywne. Na obecnym etapie koncentrujemy się na testowaniu tej koncepcji i zbieraniu opinii klientów. Wyniki pilotażu pozwolą nam ocenić możliwości dalszego rozwoju tego rozwiązania – zaznaczył Konrad Nafalski.

Nowe logo sklepu nawiązuje do usługi BIEK

Nazwa „7BIEK”, jak zauważa Portal Spożywczy, nawiązuje do usługi oferowanej przez sieć Biedronka pod nazwą BIEK (Biedronka Express). To usługa szybkich dostaw zakupów spożywczych realizowana we współpracy z aplikacją Glovo.

„Podstawą działalności BIEK jest sieć sklepów przygotowanych specjalnie do obsługi zamówień internetowych. Obecnie działa ich 30, a w latach 2024-2026 uruchomiono usługę w 8 nowych miastach” – podkreśla Portal Spożywczy.