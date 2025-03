Wojna była technologicznym zwrotem dla Ukrainy. To dziś atut inwestycyjny tego kraju

O tym, jakie szanse i zagrożenia stoją dziś przed inwestorami w Polsce i Ukrainie, dyskutowano w Warszawie 26 marca. Debatę zorganizowała VNTR, międzynarodowa platforma kojarząca inwestorów z różnych branż.

Kazimierz Marcinkiewicz: Inwestycje w obronność przyciągną inne

Uczestnicy debaty byli zgodni, że w realiach trwającej wciąż rosyjskiej agresji na Ukrainę bardzo istotne znaczenie ma inwestowanie w przemysł obronny. Sprzyja temu ogłoszony przez Komisję Europejską program pożyczek na rozwój tej branży, opiewający na 150 mld euro, a także decyzje polskiego rządu. Na ostatnim wtorkowym posiedzeniu rząd utworzył bowiem Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa, na który przesunął 26 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze te mają pójść m.in. na budowę schronów i inwestycje w przemysł obronny.

– Te pieniądze to spora szansa dla polskich firm, ale trzeba zmienić kryteria dostępu dla nich do przetargów na kontrakty zbrojeniowe – mówił Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Nawiązał do inicjatywy zespołu deregulacyjnego Rafała Brzoski, który pracuje właśnie nad takimi propozycjami zmian przepisów.

Z kolei Kazimierz Marcinkiewicz, były premier i członek Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, przewiduje, że środki uruchomione w związku z wojenną sytuacją przyniosą inwestycje nie tylko w samą obronność. – Jest wiele potrzeb ściśle związanych z obronnością, gdzie mamy szansę na rozwój naszych firm. To na przykład sektor energetyczny, informatyczny i wszystko, co związane z rozwojem sztucznej inteligencji – mówił Marcinkiewicz. Dodał, że może się tu sprawdzić prawidłowość „pieniądz przyciąga pieniądz”, co może oznaczać, że środki unijne pośrednio zachęcą innych inwestorów do lokowania środków w branżach współpracujących z obronnością.