Około 53 procent Amerykanów przewiduje, że gospodarka USA wzrośnie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. To więcej niż w jakimkolwiek innym z jego sondaży od 2005 roku.

Około 61 proc. respondentów przewiduje wzrost cen akcji – najwięcej od czasu, gdy Gallup zaczną zadawać to pytanie w 2001 roku. Około 52 proc. ankietowanych przewiduje wzrost inflacji w nadchodzących miesiącach, ale jest to najmniejsza grupa z takim poglądem od 2003 roku, a 33 proc. – rekordowo duża przewaga – stwierdziło, że spodziewa się spadku inflacji. Około 41 proc. respondentów spodziewa się spadku stóp procentowych, podczas gdy ponad 35 proc. przewiduje wyższe koszty pożyczek.

Amerykanie wierzą w silną gospodarkę Donalda Trumpa

Pozytywne perspektywy gospodarcze są w dużej mierze zgodne z poglądami wielu ekonomistów i decydentów w Rezerwie Federalnej, którzy podnieśli stopy procentowe w 2022 i 2023 r., aby walczyć z wysoką inflacją, a następnie zaczęli je obniżać pod koniec ubiegłego roku, gdy inflacja spadła, a rynek pracy się ochłodził – przypomina Reuters.

Większość decydentów Fed przewiduje, że gospodarka USA wzrośnie w tym roku o około 2,1 proc., co prawda mniej niż w 2024 r. (wzrost o 2,8 proc.), ale nadal powyżej długoterminowego trendu. Analitycy przewidują, że inflacja, która według preferowanego przez nich wskaźnika wyniosła 2,6 proc. w grudniu, spadnie w tym roku do 2,5 proc., a stopa bezrobocia, obecnie wynosząca 4,1 proc., wzrośnie do 4,3 proc. do końca tego roku.