Przesłanie UE dla Donalda Trumpa: wojna handlowa byłaby nieopłacalna

UE i USA najbardziej zintegrowanymi gospodarkami

Trump nie wspomniał o Europie w swoim inauguracyjnym przemówieniu, a w jego pierwszych dekretach też nie ma żadnych zapowiedzi dotyczących handlu i ceł nakładanych na partnerów, z którymi USA mają deficyt handlowy, czyli nie tylko z UE, ale też z Chinami, Kanadą czy Meksykiem. O możliwości nałożenia ceł na UE mówił w czasie wtorkowej konferencji prasowej, ale nie przedstawił szczegółów.

Unia na razie nie panikuje i prewencyjnie przekonuje, że ewentualne przeszkody handlowe będą niekorzystne dla obu stron. – Żadne inne gospodarki na świecie nie są tak zintegrowane jak nasze. Obroty handlowe między nami wynoszą 1,5 biliona euro. UE i USA reprezentują łącznie prawie 30 proc. światowego handlu towarami i usługami – powiedziała przebywająca na Forum Gospodarczym w Davos Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jak wskazała, całe łańcuchy dostaw rozciągają się po obu stronach Atlantyku. Na przykład amerykański samolot jest budowany z wykorzystaniem systemów sterowania i włókien węglowych z Europy. Natomiast amerykańskie leki są wytwarzane przy użyciu chemikaliów i narzędzi laboratoryjnych pochodzących z UE.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Druga kadencja Donalda Trumpa jest nadal sporą zagadką dla inwestorów Przejęciu władzy przez republikanów towarzyszy ostrożny optymizm. Rynki spodziewają się polityki probiznesowej i prowzrostowej, której skutkiem ubocznym może być jednak wyższa inflacja oraz bardziej jastrzębia polityka Fedu w nadchodzących kwartałach.

Co prawda USA mają deficyt handlowy z UE, co bardzo niepokoi Trumpa. Mają jednak nadwyżkę w usługach, w tym w tak ważnych dla przyjaciół nowego prezydenta usługach cyfrowych. USA są też wielkim inwestorem w UE – w naszym regionie ulokowano aż 2/3 zagranicznych amerykańskich aktywów. Stany Zjednoczone dostarczają UE ponad połowę LNG i te dostawy mogą jeszcze wzrosnąć. – Stawka jest wysoka dla obu stron. Dlatego naszym priorytetem będzie wczesne zaangażowanie, omówienie wspólnych interesów i gotowość do negocjacji. Będziemy pragmatyczni, ale zawsze będziemy trzymać się naszych zasad, aby chronić nasze interesy i podtrzymywać nasze wartości – podkreśliła von der Leyen.

UE gra na innych frontach handlowych

Unia podkreśla konieczność pogłębiania współpracy z innymi partnerami handlowymi. To część strategii dywersyfikacji handlu, szczególnie potrzebnej na wypadek wrogich posunięć Trumpa oraz w kontekście częściowego uniezależniania się od Chin, szczególnie jeśli chodzi o import surowców kluczowych dla zielonej transformacji. UE zakończyła negocjacje z krajami Mercosuru i Meksykiem, a celem pierwszej zagranicznej podróży przewodniczącej KE w nowej kadencji będą Indie. UE zamierza więc rozmawiać z wieloma krajami, a jej przesłanie jest jasne: w Europie to, co widzisz, jest tym, co dostajesz. – Gramy zgodnie z zasadami. Nasze umowy nie mają żadnych ukrytych zobowiązań – powiedziała von der Leyen. I podkreśliła, że UE jest zainteresowana nie tylko pozyskaniem wydobytych surowców, ale też oferuje w zamian technologie, które pozwolą partnerom na zorganizowanie u siebie przetwórstwa.