Prezydent Korei Południowej stracił władzę. Tanieje won, ale gospodarka może zyskać

Z pewnością dojdzie do odpływu kapitału – spadek kursu wona jest sygnałem, że to zagrożenie jest realne. A to z kolei spowoduje wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego koreańskich firm. Do zagrożeń dla gospodarki dochodzi jeszcze starzejące się społeczeństwo oraz kłopoty z zarządzaniem.

Szansa na pobudzenie gospodarki

Jednak zdaniem analityków obecny kryzys polityczny, który może spowodować zmianę władzy daje szansę na pobudzenie gospodarki. Główna partia opozycyjna — Partia Demokratyczna ma już plan odbudowy. Jego głównymi punktami są: reforma systemu podatkowego, stymulowanie gospodarki środkami pro-konsumenckimi oraz reforma rynku pracy. Do tego dochodzi jeszcze ukierunkowanie na technologie przyjazne dla środowiska i wsparcie dla małych i średnich firm.

Budżet na 2025 jest już gotowy. Nowa władza na początku będzie miała jednak małe pole do manewru. Partia Demokratyczna przegłosowała wprawdzie w budżecie cięcia wydatków m.in. na prokuraturę, sądy oraz kancelarię prezydenta. Wprowadzono w nim również środki stabilizujące konsumpcję i zmniejszające zagrożenie dla spadku kursu wona.

Czyli Partia Demokratyczna, czy zechce, czy nie zechce, przynajmniej w pierwszej połowie roku będzie zmuszona do realizacji już uchwalonego budżetu. Dopiero w drugiej połowie 2025 do budżetu mogą zostać wprowadzone poprawki i rząd będzie musiał się uporać z finansowaniem projektów infrastrukturalnych oraz reformą zatrudnienia w sektorze publicznym. Oczekiwania dotyczą także projektów w polityce społecznej, takich jak dofinansowanie dla budownictwa mieszkaniowego, opieki nad dziećmi, polityki senioralnej, nierówności społecznych w pobudzaniu popytu wewnętrznego. W inwestycjach infrastrukturalnych nacisk zostanie położony na technologie pro-środowiskowe.

Dług publiczny, jak na razie nie jest zagrożeniem, ponieważ, stanowi 47 proc. PKB. Agencje oceny wiarygodności kredytowej Moody’s, Fitch oraz S&P nadal uznają kondycję gospodarki Korei Południowej jako stabilną, wskazując na zdywersyfikowaną bazę przemysłową i ostrożne zarządzanie finansami. Czyli daje to partii Demokratycznej pole do manewru we wprowadzaniu pro-społecznych i prospołecznych reform, chociaż muszą one być przeprowadzone z wielką ostrożnością, tak aby nie wzbudzić niepokoju na rynku.