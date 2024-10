Rafał Dutkiewicz: Nie da się zapewnić bezpieczeństwa Polski bez rozwoju gospodarczego

I trzeba powiedzieć, że w pewnej części migranci z Ukrainy skutecznie zostali przejęci przez niemiecki rynek pracy. Nie są też zbyt optymistyczne trzy wskaźniki dotyczące Ukraińców w Polsce; maleje liczba mieszkających tu obywateli ukraińskich, nieznacznie, ale również maleje, liczba obywateli ukraińskich pracujących w Polsce i maleje też procent tych, którzy deklarują, że tu zostaną. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz; hasła „kontrola i bezpieczeństwo” są bardzo słuszne, ale nie da się ugruntować bezpieczeństwa Polski bez rozwoju gospodarczego. A jednym z nośników tego rozwoju są zasoby pracy.

Strategia migracyjna jest przewidziana na lata, lecz z zasobami pracy wiele firm ma problem już teraz. Co dzisiaj najbardziej doskwiera pracodawcom, w tym firmom, które korzystają albo chcą korzystać z pracowników z zagranicy?

Są to wciąż bardzo długie i uciążliwe procedury administracyjne związane z legalizacją pobytu i z pozwoleniami na pracę. Wydaje się, że państwo polskie powinno pójść w kierunku outsourcingu przygotowywania różnego rodzaju dokumentów. Decyzje oczywiście muszą być decyzjami administracyjnymi, zarezerwowanymi dla organów państwa, ale pewien poziom outsourcingu stosowany w różnych krajach mógłby pomóc. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy; proszę zauważyć, że Kanada, która jakiś czas temu liczyła 30 mln ludzi, pozwalała sobie na sprowadzanie ponad 400 tys. migrantów rocznie, głównie białych kołnierzyków. My nie postulujemy aż tak wielkich liczb. Ostrożnie mówimy o tym, żeby 30 proc. potrzeb rynku pracy zaspokoić migracjami. Przy czym wyzwanie stojące przed Polską –wywołane kryzysem demograficznym – wynika z tego, że bardzo mocno potrzebujemy i będziemy potrzebować pracowników do prostych prac.

Jednak oni z kolei trudniej się integrują, łatwiej o integrację fachowca czy specjalisty, który też zwykle jest bardziej chętny do nauki języka danego kraju.

Tak, to prawda. Integracja jest ogromnym problemem i rzeczywiście jej niski poziom wywołuje różnego rodzaju sytuacje kryzysowe na zachodzie Europy. Politycznie owocuje też pewną falą populizmu czy też jak niektórzy mówią, pewną falą faszyzmu, w zachodniej i północnej części naszego kontynentu. Zgadzam się z tym, że jednym z lekarstw na niedobór pracowników jest wzrost poziomu aktywności zawodowej Polaków, ale nie zadziała to skutecznie w przypadku prostych czynności i usług. Mówi się też o tym, że automatyzacja czy sztuczna inteligencja mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na pracowników. Jednak żadna z dotychczasowych rewolucji, czy to rewolucja przemysłowa, czy internetowa, nie zadziałała w ten sposób. Wprost przeciwnie, ich efektem był wzrost liczby miejsc pracy.

Czy jednak pracodawcy są gotowi na większe zaangażowanie, także finansowe, w integrację imigrantów, której znaczenie mocno podkreślał premier?

Mam pozytywną odpowiedź na pani pytanie. Pracodawcy są zainteresowani tym, żeby się włączyć w procesy integracyjne. Proszę zauważyć, że żyjemy w takim okresie, kiedy społeczne zaangażowanie biznesu jest naprawdę bardzo wysokie. Odwołajmy się do ostatniego przykładu, gdy polski prywatny biznes zebrał gigantyczne pieniądze na pomoc powodzianom. Wcześniej tego rodzaju akcja dotyczyła właśnie imigrantów, którzy ze względu na sytuację wojenną przybyli z Ukrainy do Polski. Nie mam więc obaw dotyczących tego poziomu społecznego zaangażowania i odpowiedzialności biznesu. Cały proces integracji – jego założenia i sposoby realizacji – musi być oczywiście naszkicowany przez państwo, ale zapewniam, że przedsiębiorcy włączą się w ten proces.