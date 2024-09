Chodziło zwłaszcza o produkcję baterii do elektryków. Rządowi Viktora Orbana udało się od 2017 roku ściągnąć 20 mld euro inwestycji w ich produkcję. To miało dramatycznie zwiększyć konkurencyjność w porównaniu z innymi krajami regionu, ale i „starej” Europy. Były nawet dopłaty z budżetu. Pomysł był taki, że Węgry staną się bateryjnym zapleczem nie tylko dla VW, ale i dla Mercedesa Benza i BMW oraz europejskim centrum azjatyckich inwestycji w produkcji baterii do e-aut.

Węgry dotknięte spowolnieniem w niemieckiej motoryzacji

Tymczasem auta z napędem elektrycznym okazały się zbyt drogie, zwłaszcza w porównaniu z chińskim importem. Z tego powodu jeden z największych inwestorów na Węgrzech – Grupa Volkswagena zapowiedziała zamykanie fabryk w Niemczech, głównego odbiorcy węgierskiego eksportu baterii. Ale już wcześniej Węgry odczuły spowolnienie w europejskiej motoryzacji. Zamiast boomu pojawiło się nawet widmo recesji. Węgierski PKB odnotował spadek przez drugi kolejny kwartał.

W tej sytuacji i korzystając z przewodnictwa w UE, które potrwa do końca 2024 Węgrzy postawili na zwiększenie konkurencyjności europejskiej produkcji aut elektrycznych. Teraz Ministerstwo Gospodarki przyznaje, że nie jest to najlepszy moment na taki projekt, ale z drugiej strony nie ukrywa wiary w to, że kryzys jest czasowy, popyt wróci, a w roku 2035 elektryki będą już miały przeważający udział w rynku.