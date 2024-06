Powolne uspokojenie w Europie

We wtorek europejskie aktywa odzyskały równowagę, natomiast uwagę inwestorów przyciągnęły dwie sprawy: dane o inflacji w USA i posiedzenie rady polityki pieniężnej banku centralnego USA we środę. Indeks CAC 40 zyskał 0,3 proc. po stracie 1,35 proc. dzień wcześniej, euro zachował kurs 1,0767 dolara po stracie 0,33 proc. w poniedziałek, francuskie obligacje 10-letnie zyskały 2 pb do 3,26 proc. rentowności, a niemieckie utrzymały swój poziom 2,67 proc. Spread między nimi zwiększył się do 56,6 pb, był największy od stycznia.

„Przedterminowe wybory we Francji były niespodzianką i wywołały niepokój dotyczący procesu reform, gdy sytuacja deficytu jest już słaba. Nie sądzimy jednak, że brak stabilizacji politycznej otwiera drzwi do braku stabilizacji w strefie euro czy do jej rozpadu. Dlatego też nie patrzylibyśmy krótkowzroczni na Francję tak jak na Włochy czy Hiszpanię” — stwierdził w nocie Mohit Kumar, główny ekonomista w banku inwestycyjnym Jefferies.