Ukraina zaciska pasa: ministerstwa do likwidacji, zwolnienia 20 tysięcy ludzi

Rusłan Szoszyn: Wołodymyr Zełenski ma słabych doradców do spraw Polski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraca do wywierania presji medialnej i do zabiegów retorycznych wobec Polski. Liczy, że ponagli w ten sposób rząd w Warszawie do zakończenia protestu na polsko-ukraińskiej granicy. Efekt może być jednak odwrotny.