Wiadomo kiedy zacznie działać nowe ministerstwo przemysłu

Rząd chce wesprzeć górnictwo, którego zadłużenie stale rośnie. Wedle dostępnych danych za koniec września 2023 r. było to 16,3 mld zł. Rok wcześniej było o miliard mniej. Blisko 2 mld zł to zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiego Funduszu Rozwoju. To nie koniec rządowej kroplówki. Kolejne wsparcie zapowiada na łamach „Rzeczpospolitej” nowa minister przemysłu Marzena Czarnecka.