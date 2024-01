Przebłyski poprawy w Niemczech. Jednak gospodarka za Odrą zmaga się z problemami

Gospodarka Niemiec zanotowała pod koniec 2023 r. pewne oznaki poprawy. Eksport zwiększył się w listopadzie o 3,7 proc. do 131,2 mld euro — podał Destatis. To znacznie lepiej od prognoz analityków pytanych przez Reutera, którzy spodziewali się poprawy tylko o 0,3 proc. Najważniejsze, że jest to pierwszy wzrost po 4 miesiącach spadku, bo po 11 miesiącach eksport zmalał o 5 proc. Import zwiększył się o 1,9 proc. wobec października (ekonomiści spodziewali się 0,2 proc.), co dało większa nadwyżkę bilansu handlowego — 20,4 mld euro po 17,8 mld miesiąc wcześniej.

Reklama

Czytaj więcej Budżet i podatki Mniej oszczędności w niemieckim budżecie na 2024 r. Nowa wersja projektu budżetu Niemiec, wymuszona wyrokiem sądu zawiera nieoczekiwane zmiany, zwłaszcza mniejsze o 2,5 mld euro przewidziane oszczędności. Stracą głównie rolnicy, bo zmaleją do zera w latach 2024-26 subwencje do rolniczego diesla. Budżet ma być przyjęty na początku lutego.

Wyraźnie poprawił się eksport do krajów Unii Europejskiej (o 5,4 proc.) i do strefy euro (o 5,3 proc.), bo w październiku zmalał odpowiednio o 2,7 i 1,9 proc. Na resztę świata przypadła poprawa o 1,8 proc. Największym rynkiem pozostały USA mimo spadku o 1,4 proc. Eksport do Chin wzrósł o 3,1 proc., tyle samo niemiecki import z tego kraju.

Drugą ważną informacją Destatisa jest wzrost o 0,3 proc. zamówień w niemieckim przemyśle, po spadku o 3,8 proc. w październiku i po kilku miesiącach ujemnej tendencji.

- Wzrost eksportu jest zawsze lepszy od każdego spadku, ta listopadowa poprawa jest raczej poprawą techniczną po długim okresie ogłaszania złych danych, a nie oznaką istotnej zmiany sytuacji — ocenił Carsten Brzeski, główny ekonomista działu makro w grupie ING.