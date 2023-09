Miliarderka zarządzi odbudową Ukrainy. Dopilnuje dokąd pójdą pieniądze

Bogaci i pracowici

Ta nominacja nie wzbudziła jakichkolwiek kontrowersji.Rodzina Pritzkerów, ukraińskich Żydów wywodzi się z Kijowa. Wyemigrowali do Chicago w 1881 roku. A budowa ich majątku, to typowa amerykańska historia sukcesu możliwego dzięki pracowitości i zmysłowi do biznesu. Dzisiaj Pritzkerowie zaliczani są do 400 najbogatszych rodzin w USA, a w skład ich majątku wchodzą m.in. sieć hoteli Hyatt oraz operator statków wycieczkowych Royal Caribbean Cruises. Znani są także z działalności charytatywnej.

Sama Penny Pritzker, absolwentka prestiżowego Uniwersytetu Stanforda urodziła się w 1959 roku jako milionerka, ale własną pracą zmieniła miliony na miliardy. W swojej karierze była też politykiem — sekretarzem handlu podczas prezydentury Baracka Obamy. Teraz ma dopilnować współpracy w odbudowie Ukrainy, w szczególności tego, aby fundusze publiczne i prywatne, jakie napływają do tego kraju tworzyły efekt skali.

Penny Pritzker zaczynała karierę w rodzinnym biznesie. Jest założycielką PSP Partners, PSP Capital Partners i Pritzker Realty Group oraz współzałożycielką Artemis Real Estate Partners i Inspired Capital. Zasiada w zarządzie firmy Microsoft i przewodniczy Carnegie Endowment for International Peace. „Forbes” oszacował jej majątek netto na 3,6 miliarda dolarów. A od 2009 niezmiennie znajduje się na liście najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Od 2021 roku jest członkiem Prezydenckiej Rady Doradców ds. Nauki i Technologii (PCAST). Jej brat, J.B. Pritzker, to gubernator stanu Illinois, wcześniej właściciela funduszu inwestycyjnego. Postrzegany jest również jako jeden z mocnych kandydatów na przyszłego prezydenta USA z nominacji Demokratów.

Czas nie jest przypadkowy

Nominacja Penny Pritzker wpisuje się w wysiłki Ukrainy zmierzające do sprowadzenia zagranicznych przedsiębiorstw w celu utrzymania gospodarki przy życiu pomimo oczywistych obaw związanych z bezpieczeństwem. A w niedawnym raporcie Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego wezwała do odbudowy gospodarki Ukrainy, także poprzez wzmocnienie sektora prywatnego i zabezpieczeń antykorupcyjnych. A nominacja Penny Pritzker, osoby bardzo popularnej w amerykańskich kołach politycznych, odzwierciedla rosnące zaniepokojenie administracji i innych sojuszników Ukrainy sytuacją gospodarczą kraju w półtora roku po rosyjskiej inwazji. Zbiega się ona również ze zbliżającą się rozgrywką w sprawie funduszy federalnych w USA. Joe Biden zwrócił się niedawno do Kongresu o przekazanie dalszych 24 miliardów dolarów na wojnę na Ukrainie i związane z nią koszty. Tymczasem Republikanie w Izbie Reprezentantów są bardzo sceptyczni co do przekazania kolejnych pieniędzy do Kijowa.