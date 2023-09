Technologiczna pogoń za UE jakoś nam nie idzie

Dlaczego tak się dzieje? Eksperci PIE wskazują, że członków inicjatywy Trójmorza cechuje „duże zróżnicowanie poziomu rozwoju cyfrowego”. Potwierdzają to statystyki, z których wynika, że np. Austria jest znacznie powyżej średniej unijnej pod względem wydatków na badania i rozwój, ponadsześciokrotnie przewyższając ostatnią Rumunię i deklasując Polskę (udział nakładów B+R w PKB Austrii to 3,19 proc., co daje jej trzecie miejsce w UE, w Polsce to ledwo 1,44 proc.).

Analitycy zauważają, że sektor ICT w regionie mierzy się z kilkoma kluczowymi wyzwaniami, w tym m.in. z niedoborami wykwalifikowanej kadry ekspertów. Choć specjaliści z naszego regionu uchodzą za jednych z najlepszych na świecie, to liczba absolwentów kierunków STEM (inżynieria, matematyka, technologie) wśród wszystkich absolwentów studiów wyższych w państwach Trójmorza odbiega od unijnej średniej.

Ponadto w regionie wciąż istnieje znaczna luka inwestycyjna w sferze projektów cyfrowych. Wartość niezbędnych inwestycji w infrastrukturę cyfrową w krajach regionu do 2030 r. szacuje się na 160 mld euro. „Musimy w większym stopniu angażować wywodzące się z Trójmorza innowacyjne firmy w realizację transgranicznych przedsięwzięć oraz umożliwiać im rozwój i wymianę ich produktów i usług na rynkach Trójmorza” – czytamy w analizie PIE.

Niskie kompetencje

Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, tłumaczy nam, że sektor IT w regionie Trójmorza rozwija się szybko, jednak wciąż tempo to mogłoby być wyższe, jeżeli chcemy zmniejszyć dystans do krajów Europy Zachodniej i wypracować wyraźną specjalizację w IT.

Wskazuje on jednak na bariery, zwłaszcza na poziom kompetencji cyfrowych w społeczeństwach tych krajów, jak też na liczbę obecnych i potencjalnych przyszłych specjalistów IT. – Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, we wszystkich grupach wiekowych, wymaga zarówno zmian na poziomie zajęć prowadzonych w szkołach, jak też programów adresowanych do dorosłych i seniorów. Zapotrzebowanie na specjalistów IT, nie tylko w sektorze informatycznym, ale w całej gospodarce będzie rosło, a żeby zapewnić firmom dostępność tego typu specjalistów, trzeba wspierać programy podnoszenie kompetencji i przeszkalania już obecnie pracujących – komentuje Święcicki.